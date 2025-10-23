Незаконную продажу энергетиков несовершеннолетним выявили в Ленинском округе

Внеплановую контрольную закупку в одной из торговых сетей провели по обращениям жителей. В рейде участвовали сотрудники администрации муниципалитета и правоохранительных органов.

Во время выездного мероприятия был выявлен случай нарушения: сотрудник магазина продал энергетический напиток без удостоверяющего личность документа подростку, не достигшему совершеннолетия, Этот инцидент стал первым в 2025 году на территории Ленинского округа.

Продавцу, совершившему правонарушение, грозит административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Владельца магазина оштрафуют на сумму от 300 до 500 тысяч рублей.

«По фактам продажи энергетиков несовершеннолетним поступает не так много обращений, но каждое из них отрабатывается незамедлительно. Если жители сталкиваются с подобными нарушениями, просим сообщать, и мы обязательно примем меры», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Андрей Асеев.