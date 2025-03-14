Незаконную продажу алкоголя пресекли в Долгопрудном

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области пресекли незаконную продажу алкоголя в Долгопрудном. Рейд провели в ночь на 12 марта.

В России разрешено продавать спиртное в магазинах с 8:00 до 23:00. Соблюдение закона тщательно контролируют во всех округах Подмосковья.

Во время проверки в магазине на улице Дирижабельной в Долгопрудном была зарегистрирована продажа слабоалкогольных напитков после разрешенного времени.

Дежурный участкового отдела полиции составил протокол осмотра места случившегося, записал объяснения продавца и свидетелей, а также собрал другие материалы для возбуждения дела. Предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В рейдах в Московской области принимают участие сотрудники Минсельхозпрода, правоохранительных органов и администраций.