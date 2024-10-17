Незаконную продажу алкоголя пресекли в 4 округах Подмосковья

Сотрудники Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области провели «контрольную закупку» в 20 магазинах в нескольких округах региона. Цель рейда — пресечь продажу алкогольной продукции в зонах запрета — у школ и детских садов.

Как пояснили в ведомстве, владельцы 11 торговых точек прекратили продажу алкоголя в зонах запрета, еще девять получили предписания о прекращении торговли.

В результате «контрольной закупки» в Балашихе выявили четыре магазина-нарушителя, еще один — в Ленинском городском округе, два — в Королеве и один — в Электростали.

В Министерстве подчеркнули, что продажа алкоголя вблизи школ и детских садов запрещена, а рекомендуемая разрешенная дистанция должна составлять 100 метров.

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