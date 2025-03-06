Незаконную продажу алкоголя пресекли еще в 2 округах Подмосковья

В Московской области продолжаются рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем. Такие действия пресекли еще в двух округах региона.
В мероприятиях принимают участие сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья, правоохранительных органов и администраций. Предпринимателей во время проверок предупреждают об ответственности за нарушение закона о продаже спиртного.
Сотрудники Управления потребительского рынка совместно с УМВД проверили работу трех магазинов в Подольске. В одном из них выявили нарушения и составили протокол. Владельцу грозит штраф до 40 тысяч рублей.
В ночь на 4 марта представители администрации совместно с правоохранительными органами провели рейд в Долгопрудном. В продуктовом магазине на улице Спортивной зарегистрировали продажу слабоалкогольных напитков после 23:00. Специалисты составили протоколы об осмотре места случившегося и правонарушении. В магазине проведут проверку.
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