Незаконную продажу алкоголя пресекли еще в 2 округах Подмосковья

В Московской области продолжаются рейды по выявлению незаконной торговли алкоголем. Такие действия пресекли еще в двух округах региона.

В мероприятиях принимают участие сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья, правоохранительных органов и администраций. Предпринимателей во время проверок предупреждают об ответственности за нарушение закона о продаже спиртного.

Сотрудники Управления потребительского рынка совместно с УМВД проверили работу трех магазинов в Подольске. В одном из них выявили нарушения и составили протокол. Владельцу грозит штраф до 40 тысяч рублей.

В ночь на 4 марта представители администрации совместно с правоохранительными органами провели рейд в Долгопрудном. В продуктовом магазине на улице Спортивной зарегистрировали продажу слабоалкогольных напитков после 23:00. Специалисты составили протоколы об осмотре места случившегося и правонарушении. В магазине проведут проверку.