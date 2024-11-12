Незаконную продажу алкоголя и табака рядом со школой устранили в Реутове

В Реутове пресекли торговлю алкоголем без лицензии и табаком рядом с образовательным учреждением. Во время рейда изъяли более пятисот бутылок слабоалкогольных напитков.

Сотрудники администрации Реутова вместе с представителями областного Министерства сельского хозяйства и полицией проверили один из магазинов на соблюдение правил торговли. Выяснилось, что в магазине продавались слабоалкогольные напитки, не зарегистрированные в системе «Честный знак». В итоге изъяли более пятисот бутылок пива и других слабоалкогольных напитков. Кроме того, в этом же магазине нашли крепкий алкоголь, продававшийся без лицензии, а также табачные изделия, которые продавались слишком близко к школе.

Стоит отметить, что предприниматель ранее уже был предупрежден о нарушении законодательства. Ему выдали уведомление о необходимости прекратить продажу алкоголя, но он не отреагировал на предупреждение. Теперь материалы по делу будут переданы в суд для принятия мер.

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