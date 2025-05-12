Незаконную перевозку стройотходов пресекли в 2 округах Подмосковья

В Ленинском округе прошел рейд инспекторов Минэкологии, Минчистоты, Главного управления региональной безопасности и сотрудников ГИБДД. Специалисты проверяли грузовики, чтобы выявить незаконную перевозку строительного мусора и грунта.
Инспекторы остановили 29 машин, у четырех водителей не оказалось нужных документов. На нарушителей составили протоколы, теперь им грозит административное наказание. Помимо этого, полиция задержала транспорт, предотвратив незаконный выброс около 80 кубометров мусора.
Также в Коломне инспекторы эконадзора и полиция выявили нелегальный пункт приема строительных отходов. Они задержали один большегруз.
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