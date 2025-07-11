Незаконную перевозку строительных отходов пресекли в Истре

В деревне Покровское муниципального округа Истра задержали нарушителя, который занимался незаконной перевозкой строительных отходов. Для перевозки мусора необходимо иметь специальный талон.

Во время очередного рейда сотрудники Управления безопасности администрации муниципального округа Истра совместно с полицией остановили грузовик марки «МАЗ» с 8-кубовым контейнером мусора. Как выяснилось, никаких разрешительных документов на вывоз отходов у водителя не было.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении. Грузовой автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

Кроме того, как установили сотрудники полиции, водитель является иностранным гражданином и находился в России с нарушением сроков пребывания. По этому факту также оформлен протокол.

Контроль за соблюдением экологических и миграционных норм в округе продолжается. Как отмечают в администрации, вопрос законной утилизации строительных отходов — один из приоритетных, ведь от этого напрямую зависит состояние окружающей среды и комфорт жизни жителей.