Незаконное строительство магазина в Химках остановили по решению суда

Арбитражный суд Московской области остановил незаконное строительство магазина в Химках. Ведомство вмешалось, когда между застройщиком ООО «Милар» и Главгосстройнадзором региона возник спор. Контролирующий орган выявил нарушения при возведении здания, с чем девелопер оказался не согласен.

В итоге разрешение на строительство магазина с подземной парковкой признали недействительным, поскольку эксперты обнаружили несоблюдение пожарной безопасности, санитарных норм и градостроительных правил на объекте. Кроме того, отведенный для работ земельный участок пересекал границы жилого дома.

Магазин мог создать угрозу для жизни и здоровья людей, в том числе жителей ближайших домов, нарушить их права на доступ к общедомовой территории и пожарным проездам.

Суд отметил, что решение на приостановку возведения имело законные основания.

Оно вновь подняло вопрос о балансе между развитием инфраструктуры и защитой прав, а также подчеркнуло важность соблюдения нормативов при строительстве.