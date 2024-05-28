Незаконное строительство хостелов пресекли в Мытищах
В Мытищах пресекли незаконное строительство хостелов. Сотрудники Госстройнадзора Московской области выявили новый случай самостроя на улице Ленинской в Восточной Перловке.
Директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов в городском округе Мытищи Елена Лебеденко, отметила, что часто под предлогом строительства частного жилья возводятся многоквартирные дома. Уже выявлено более десятка таких участков. По всем делам поданы иски, и решения будут приняты после судебных экспертиз.
Эти объекты строятся без необходимых разрешений и проектной документации, нарушая градостроительные нормы. Правообладатели таких объектов превысили предельные параметры застройки.
Владельцу земельного участка отправлено уведомление о выявленных нарушениях и необходимости их устранения. Также приняты меры запрета на любые строительные работы на данном участке.
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