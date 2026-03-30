Незаконное кафе демонтировали в парке «Высота» в Видном

В Ленинском городском округе продолжается работа по сносу незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Очередной демонтаж провели в городе Видное на проспекте Ленинского Комсомола, в границах парка «Высота», где располагалось кафе.

Полуразрушенный объект площадью около 300 квадратных метров находился на землях государственного лесного фонда без разрешительной документации. Деятельность точки общепита велась с грубыми нарушениями санитарных норм и требований безопасности.

«Собственник был заранее уведомлен о необходимости добровольного демонтажа объекта, однако в установленные сроки законные требования были проигнорированы. В связи с этим администрация округа совместно с муниципальным подрядчиком приступила к принудительному сносу. На месте незаконного строения и прилегающей территории, где долгое время была антисанитария, будет наведен порядок», — прокомментировал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Этот объект стал тринадцатым в списке демонтированных с начала 2026 года. В 12 предыдущих случаях владельцы бизнеса самостоятельно устранили нарушения.

«Большинство предпринимателей идут навстречу и действуют в рамках правового поля. Бизнес понимает, что сегодня объекты торговли должны быть современными, комфортными и отвечать эстетическим требованиям Московской области. Те же, кто отказывается выходить в правовое поле, сталкиваются с процедурой принудительного сноса», — добавил Андрей Асеев.

План на 2026 год включает демонтаж или приведение к единому архитектурному стандарту порядка 150 нестационарных торговых объектов на территории муниципалитета.