Незаконное использование земли на береговой полосе пресекли в Домодедове

Жители села Растуново в городском округе Домодедово обратились к местным властям с жалобой на использование земельных участков в их районе. В ходе осмотра выяснилось, что на одном из трех участков, принадлежащих частному собственнику, расположен незаконный завод по производству свай и металлоконструкций.

Участки находятся в береговой полосе, что, по словам главы Домодедово Евгении Хрусталевой, исключает возможность их нахождения в частной собственности. «Мы уже направили обращение в прокуратуру с требованием изъять данные земли», — подчеркнула она.

Вместе с жителями представители администрации осмотрели территорию и зафиксировали нарушения. Помимо этого, были рассмотрены другие обращения граждан, поступившие в ходе встречи. Все замечания и предложения занесли в протокол.

Для решения проблемы власти подключили отдел экологии, а также направили запросы в налоговую инспекцию и отдел экономической безопасности УМВД. Следующая встреча с жителями села Растуново назначена на 24 апреля, где будет обсуждаться дальнейший ход решения вопросов.

Власти Домодедово заверили, что ситуация находится на особом контроле, и все меры будут приняты в рамках закона для защиты интересов местных жителей и охраны природных территорий.