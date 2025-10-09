Незаконно установленный киоск снесут в Богородском округе по решению суда

Арбитражный суд Подмосковья принял решение демонтировать торговый киоск, установленный с многочисленными нарушениями. Инцидент продемонстрировал важность соблюдения норм и правил благоустройства.

Нестационарный торговый объект не получил разрешения на установку от местных властей. Кроме того, ларек не имел колористического паспорта, а его внешний вид нарушал установленные архитектурные решения.

Около киоска отсутствовало освещение, что увеличивало риски в темное время суток.

Наиболее серьезные нарушения касались пожарной безопасности: близость к домам создавала угрозу для жизни и здоровья людей в случае возгорания.

Экспертиза подтвердила потенциальную опасность дальнейшей работы торговой точки. После чего Арбитражный суд Московской области вынес решение о демонтаже.