Незаконно установленный киоск снесут в Богородском округе по решению суда
Арбитражный суд Подмосковья принял решение демонтировать торговый киоск, установленный с многочисленными нарушениями. Инцидент продемонстрировал важность соблюдения норм и правил благоустройства.
Нестационарный торговый объект не получил разрешения на установку от местных властей. Кроме того, ларек не имел колористического паспорта, а его внешний вид нарушал установленные архитектурные решения.
Около киоска отсутствовало освещение, что увеличивало риски в темное время суток.
Наиболее серьезные нарушения касались пожарной безопасности: близость к домам создавала угрозу для жизни и здоровья людей в случае возгорания.
Экспертиза подтвердила потенциальную опасность дальнейшей работы торговой точки. После чего Арбитражный суд Московской области вынес решение о демонтаже.