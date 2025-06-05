Незаконно размещенные торговые павильоны снесли на Советской улице в Видном

Программу по сносу нестационарных торговых объектов продолжают реализовывать в Ленинском округе. Накануне такие павильоны демонтировали на Советской улице в Видном.

Объект снесли около торгового центра «Курс». Ранее здесь находились продуктовый и цветочный магазины, однако размещены они были над тепловыми коммуникациями. Это мешало обслуживать и ремонтировать их.

«В этом году мы убираем 100 нестационарных объектов. Сейчас снесено 35 объектов, еще три находятся в процессе демонтажа. Понимая всю сложность ситуации с теплоснабжением, своевременный ремонт теплосетей крайне важен, и доступ к ним должен быть обеспечен. Торговые объекты, расположенные на этом участке, препятствовали этому, поэтому их убирают. Перенос сроков ремонта невозможен. Владельцы торговых точек заранее получают уведомления о демонтаже», — отметил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрей Асеев.

Также в центре города прекратили незаконную торговлю вещами. Ее вели здесь больше пяти лет, несмотря на неоднократные предупреждения владельца. На него составили протокол о нарушении.

Кроме того, скоро снесут торговую точку на Строительной улице. Решение об этом принял суд.

Отметим, что демонтировать все незаконно размещенные торговые объекты в Ленинском округе должны до конца этого года по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.