Незаконно расположенные морские контейнеры вывезли из 10 округов Подмосковья

В 36 округах Подмосковья проверили 260 участков, на которых размещались грузовые контейнеры. Выяснилось, что 94 участка использовались не по назначению — например, на землях, предназначенных для сельского хозяйства или строительства, размещали контейнерные площадки. Об этом сообщили в Минимущества Московской области.

Такие действия нарушают правила использования земли. После предупреждений от Министерства имущественных отношений на 22 участках незаконная деятельность уже прекратили, с трех продолжается вывоз контейнеров. Также у 18 участков увеличили кадастровую стоимость— с 489 миллионов до 1,2 миллиарда рублей.

«Любой участок должен использоваться в соответствии с установленным для него целевым назначением. И наша общая задача — устранить все площадки, где нарушается земельное законодательство. Грузовые контейнеры должны размещаться исключительно на специальных территориях. Для этих целей разработан и утвержден стандарт размещения контейнерных площадок, где прописаны все условия», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Теперь, чтобы легально размещать контейнерные площадки, нужно соответствовать новому стандарту. Владелец должен быть российской юрфирмой с подходящим видом деятельности, иметь участок в собственности или аренде сроком более года с нужным видом использования. Кроме того, участок должен быть подключен к ж/д станции или находиться у федеральной трассы, иметь договор на вывоз мусора, спецтехнику, охрану, освещение, видеонаблюдение, противопожарные системы и другие необходимые условия. Только при соблюдении этих требований можно размещать контейнеры законно.