Незаконно проникшего в закрытый магазин рецидивиста задержали в Талдоме

В Талдоме сотрудники Дубненского отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который незаконно пробрался в закрытый супермаркет. Им оказался 52-летний местный житель.
Нарушитель разбил стеклянную дверь топором, зашел внутрь и начал складывать в пакеты продукты — всего примерно на десять тысяч рублей. Попытку кражи быстро пресекли росгвардейцы, прибывшие на место по сигналу тревоги. Выяснилось, что злоумышленник неоднократно судим за кражи. Сейчас по данному инциденту проводят проверку.
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