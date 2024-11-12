Незаконно построенный замок в Федоскине снесут за 3 дня

Незаконно возведенный замок в Федоскине снесут в течение трех дней. Мытищинский городской суд признал его еще в 2020 году незаконной постройкой и потребовал ликвидировать, однако собственник никаких действий так и не предпринял.

Сносить замок, который появился в Федоскине более 10 лет назад начали еще летом. Главные причины — нарушение градостроительных норм и правил, отсутствие проектных и разрешительных документов и самое главное — опасность полуразрушенного здания для жителей.

Еще летом стало понятно, что просто ликвидировать замок не получится — работы сложные и потребуется специальная техника.

Сейчас снос здания возобновили, а завершить его планирует к концу этой недели.