Незаконно построенный автосервис снесут в микрорайоне Пироговский в Мытищах

Самовольно построенный автосервис в Мытищах в микрорайоне Пироговский ликвидируют по решению суда. Владелец обязан добровольно демонтировать объект на следующей неделе. В противном случае его снесут принудительно.

Продолжаются работы по выявлению и ликвидации незаконных строений в городском округе Мытищи.

В микрорайоне Пироговский земельный участок использовался не по назначению: вместо ресторана, гостиницы или магазина там работал автосервис. Самовольное строение выявили в феврале 2023 года. Администрация округа обратилась с исковым заявлением в Мытищинский городской суд.

«Основанием для обращения в суд послужил тот факт, что еще в 2023 году уполномоченными сотрудниками муниципального земельного контроля был установлен факт размещения объекта дорожного сервиса на землях общего пользования, государственная собственность на которых не разграничена. Судом была назначена и проведена судебная строительно-техническая землеустроительная экспертиза, подтвердившая все факты. Кроме того, было установлено, что при возведении данной постройки нарушены пожарные нормы, что свидетельствует о небезопасности объекта», — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи Елена Лебеденко.

Суд признал автосервис незаконным строением и обязал собственника снести его в течение месяца. Несмотря на то, что все сроки для добровольного сноса истекли, владелец все же начал демонтаж постройки. Администрация Мытищ пошла предпринимателю навстречу: дала еще время на добровольную ликвидацию сервиса. Если на следующей неделе владелец постройку не разберет, муниципальные службы привлекут подрядчиков и снесут объект, а расходы взыщут с владельца.

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