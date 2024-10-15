Незаконную парковку устранили в микрорайоне Южном в Котельниках

Власти городского округа приняли меры по борьбе с незаконной парковкой у дома № 16 в микрорайоне Южный. Жители жаловались на нарушения в администрацию муниципалитета и в обращениях на портале «Добродел».

Горожане заявляли, что припаркованные на газоне у дома машины не только портят вид территории и экологию, но и угрожают безопасности пешеходов и создают для них неудобства.

Органы власти отреагировали на жалобы и провели проверку, в результате которой перед территорией стихийной парковки были установлены знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Первый запрещает останавливать автомобили на этом участке, а второй предупреждает, что транспортные средства нарушителей будут эвакуированы.

Жителей микрорайона попросили сообщать о случаях нарушений на портал «Добродел» в модуль «Народный инспектор».

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