Невролог МОНИКИ Сутормин напомнил порядок действий при подозрении на инсульт

В рамках Недели сохранения здоровья головного мозга специалисты МОНИКИ напоминают жителям о признаках инсульта и подчеркивают, что своевременная медицинская помощь играет решающую роль. Инсульт представляет собой острое нарушение мозгового кровообращения, при котором каждая минута имеет значение.

Определить возможный инсульт помогает простой тест. Нужно попросить человека улыбнуться — при нарушении кровообращения улыбка становится асимметричной, а один уголок рта опускается. Затем следует предложить поднять обе руки: одна из них может не подняться или быстро опуститься.

Еще один важный признак — нарушение речи, когда человеку становится трудно говорить, слова звучат невнятно или речь исчезает вовсе. При появлении хотя бы одного из этих симптомов необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

Поводом для экстренного обращения к медикам также являются внезапная слабость или онемение одной стороны тела, сильная головная боль без очевидной причины, резкое ухудшение зрения, потеря равновесия, выраженное головокружение, спутанность сознания или его потеря.

Ключевым признаком является именно внезапное развитие симптомов. Наиболее эффективным лечение остается в первые 4,5 часа после начала инсульта, поэтому ждать, что состояние улучшится самостоятельно, нельзя.

До приезда врачей пострадавшего следует уложить, немного приподняв голову, обеспечить доступ свежего воздуха и ослабить стесняющую одежду. Не рекомендуется давать человеку пищу, воду или лекарственные препараты. Если появилась рвота, голову необходимо повернуть набок. Кроме того, важно запомнить время появления первых симптомов — эта информация поможет медикам быстрее определить тактику лечения.

Чаще всего инсульт развивается на фоне факторов риска, которые можно контролировать. К ним относятся повышенное артериальное давление, атеросклероз, сахарный диабет, нарушения сердечного ритма, курение, злоупотребление алкоголем, лишний вес, недостаточная физическая активность и хронический стресс.