Невролог МОНИКИ рассказал о методах реабилитации при нарушениях работы мозга

В России проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Руководитель службы неврологии и реабилитации Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского Максим Сутормин обратил внимание на проблему когнитивных расстройств и рассказал о способах их коррекции.

Речь идет о нарушениях памяти, внимания, мышления и ориентации в пространстве, которые значительно ухудшают качество жизни.

Проблемы могут развиваться на фоне деменции, болезни Альцгеймера, последствий инсульта или черепно-мозговых травм. Важно понимать, что когнитивные сбои встречаются не только в пожилом возрасте — они могут проявиться у человека любого возраста, особенно после серьезных заболеваний или повреждений.

«Очень много пациентов сейчас обращаются к нам уже на запущенных стадиях деменции или болезни Альцгеймера. Поэтому для того, что бы помощь врачей была для вас более эффективна, пожалуйста, обращайте внимания на себя и своих родственников — если вы замечете что вы или кто-то из ваших близких забывает, куда положил какой-то предмет, путает даты и время года, очень тяжело ориентируется во времени, и это не единичные случаи, а регулярные, которые происходят все чаще и чаще, пожалуйста, обратитесь к врачу неврологу или психоневрологу», — пояснил Максим Сутормин.

Для восстановления когнитивных функций применяется комплексный подход: медикаментозная и когнитивно-поведенческая терапия, специальные тренировки памяти и внимания, физическая активность, а также социальная поддержка.

Жители Подмосковья старше 18 лет могут записаться на консультацию к неврологу МОНИКИ. Лечение проводится бесплатно по полису ОМС при наличии направления.