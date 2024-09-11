Невролог Лилия Якубова пополнила штат Лобненской больницы

В Лобненской городской поликлинике № 1 начала работу врач-стажер Лилия Якубова. Сейчас девушка обучается в ординатуре на невролога.

Лилия отучилась на педиатра в Саратовском государственном медицинском университете имени Разумовского. Сейчас она учится на невролога в ординатуре. На новом рабочем месте ее поддерживают кураторы, которые помогают в оформлении документов и профессиональном становлении молодого врача.

«Я счастлива начать свою карьеру здесь и вдохновлена возможностью работать в команде профессионалов. Надеюсь внести свой вклад в работу Лобненской больницы и многому научиться у своих опытных коллег», — поделилась Якубова.

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