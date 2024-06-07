Невролог Юрий Брюховецкий пополнил штат больницы в Лобне

В больнице городского округа Лобня начал прием врач-невролог Юрий Брюховецкий. Он окончил Луганский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» и прошел обучение по специальности «Неврология».

Специалист сообщил, что на новом рабочем месте отлично организована медицинская помощь для пациентов, врачи получают необходимую поддержку и работают в комфортных условиях. Особенной мотивацией является доверие пациентов к его профессионализму.

Важно отметить, что в городском округе Лобня уделяется особое внимание развитию здравоохранения. В настоящее время активно строится крупная поликлиника, рассчитанная на 600 посещений в смену, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также продолжается работа по привлечению квалифицированных специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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