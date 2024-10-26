Невролог Ирина Комарова пополнила штат больницы в Ногинске

Команду ногинских врачей пополнил новый врач-невролог Ирина Комарова. Девушка окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова по специальности «Лечебное дело», а в 2024 году ординатуру в МОНИКИ по специальности «Неврология».

Девушка окончила вузы по целевому направлению от медучреждения Ногинска. Обеспечение больниц квалифицированными медицинскими кадрами является одной из важнейших задач программы модернизации первичного звена здравоохранения.

«Благодаря национальному проекту „Здравоохранение“, расширяется кадровый состав учреждения. В консультативно-диагностическом центре поликлиники № 1 Ногинской больницы начала прием пациентов новый врач-невролог Ирина Комарова. Молодой специалист в 2022 году окончила, — рассказал главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

В настоящее время по целевому направлению Ногинской больницы обучается более 100 человек: 93 студента по программе специалиста и 13 по программе ординатуры. Также медучреждение на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами.

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