Невролог Анна Копцева из Видного стала лучшим врачом Ленинского округа

В Ленинском городском округе наибольшее количество голосов было отдано врачу-неврологу Видновской клинической больницы Анне Копцевой. Второе и третье места заняли терапевт Александр Рящин из Молоково и главврач перинатального центра в Видном Тамара Белоусова. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

«Всего в голосовании за „Народного доктора“ на портале „Добродел“ приняли участие 40 000 жителей Подмосковья, из которых 1200 — пациенты из Ленинского округа. Более 21% проголосовавших сделали выбор в пользу Анны Копцевой. У врачей, занявших второе и третье места, было 178 и 109 голосов соответственно», — уточнили в пресс-службе муниципального образования.

По условиям конкурса, голосующие должны были не только выбрать специалиста, но и оставить содержательный комментарий о том, почему именно этот доктор заслуживает победы. Среди отзывов пациентов об Анне Копцевой преобладают сообщения о ее профессионализме, внимательном отношении к больным, отзывчивости и самоотдаче.

Анна Юрьевна получила медицинское образование в Волгограде и с 2016 года работает в Ленинском округе. Сначала она принимала в детской поликлинике, затем в амбулатории «Бутово Парк», где ведет прием как детского, так и взрослого населения. По словам специалиста, переезд в Московскую область стал возможен благодаря мерам социальной поддержки для врачей. Она также принимала участие в региональных программах «Земский доктор» и «Социальная ипотека». В 2022 и 2023 годах Анна Копцева работала в составе бригады высококвалифицированных врачей на Чукотке, осматривая детей в удаленных территориях.

«Я очень люблю свою профессию, особенно помогать детям. Самое ценное для меня — видеть результат своей работы и вовлеченность пациентов в процесс лечения. После таких приемов всегда хорошее настроение и вера в то, что я выбрала правильный путь», — поделилась Анна Юрьевна.

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