Нестационарные торговые объекты в Дубне переведут на первые этажи новостроек
Работа по демонтажу нестационарных торговых объектов продолжается в Дубне по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. С улиц наукограда уже убрали более 10 палаток и киосков, как на частной, так и на муниципальной земле.
В ближайшее время планируется демонтаж палатки на территории бывшего сельскохозяйственного рынка на Большой Волге.
Параллельно в городе идет перевод розничной торговли в цокольные и первые этажи зданий. Предприниматели активно используют помещения в новостройках, которые сдаются в аренду. В этом году в Дубне были сданы три дома. Сейчас завершается строительство еще одного.
«Это современная культура, более высокий уровень. При возведении новых многоэтажек учитываются все пожелания и жителей, и предпринимателей. Все моменты отработали с проектировщиками. Считаем, что это новый важный шаг к тому, чтобы наш город был красивый, современный, чистый и ухоженный. Особенно важно проводить эту работу к 70-летию наукограда», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.