Нестационарные торговые объекты в Дубне переведут на первые этажи новостроек

Работа по демонтажу нестационарных торговых объектов продолжается в Дубне по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. С улиц наукограда уже убрали более 10 палаток и киосков, как на частной, так и на муниципальной земле.

В ближайшее время планируется демонтаж палатки на территории бывшего сельскохозяйственного рынка на Большой Волге.

Параллельно в городе идет перевод розничной торговли в цокольные и первые этажи зданий. Предприниматели активно используют помещения в новостройках, которые сдаются в аренду. В этом году в Дубне были сданы три дома. Сейчас завершается строительство еще одного.