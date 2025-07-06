Нестационарные торговые объекты снесли в Химках

В Химках продолжается снос нестационарных торговых объектов в рамках исполнения приказов межведомственной комиссии по пресечению самовольного строительства и незаконного занятия земельных участков. Специалисты демонтировали конструкции на улицах Молодежная и Бабакина, а также в деревне Брехово.

В администрации отметили, что сносу подлежат объекты, построенные с нарушением санитарных и градостроительных норм, правил благоустройства, а также точки, которые реализуют продукцию, не указанную в договоре. Помимо этого, конструкцию снесут в том случае, если предприниматель не платит налоги и не использует онлайн-кассы.

«После завершения работ по демонтажу прилегающая территория будет полностью благоустроена или собственниками данных торговых объектов, или же нашей специализированной службой по благоустройству», — отметила заместитель начальника управления потребительского рынка, услуг и вопросов рекламы городского округа Химки Евгения Корикова.

Предприниматели, которые не соблюдают требования договора, рискуют потерять право на размещение своих объектов.

Управление потребительского рынка, услуг и рекламы продолжит мониторинг ситуации на территории Химок. До конца года в округе запланирован демонтаж более 140 НТО.