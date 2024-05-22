Нестандартную мебель для крупных компаний изготовили в Балашихе

Компания из Балашихи создала нестандартную мебель для Яндекса, «Газпром нефти» и других крупных компаний. Предприятие использует нестандартные подходы и материалы преимущественно от российских поставщиков.

Предприятие «Юмикор» в Балашихе сотрудничает с дизайн-студиями, гостиницами, ресторанами и крупными организация в стране. Конструкторы применяют собственные наработки в производстве столярных изделий и методах покраски.

Они создают нестандартную мебель для ресторанов, фитнес-центров, акустические кабины, стойки на ресепшн. Из искусственного камня производят столешницы, столы, подоконники и лестницы.

Всего на предприятии трудятся 20 человек. Производство и штат планируют расширять.

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