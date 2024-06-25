Несоблюдение водителями правил привело к 11 ДТП на переездах МЖД в этом году

С января 2024 года на железнодорожных переездах произошло 11 аварий. Во всех случаях причиной ДТП стало грубое нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области со ссылкой на МЖД.

Как пояснили в ведомстве, более 80% нарушений пришлось на водителей легкового автотранспорта, около 20% — грузовых машин и тракторов.

Как выяснилось, все участники ДТП ехали на запрещающий сигнал светофора, не обращая внимания на звуковые сигналы поезда.

В ведомстве призвали водителей соблюдать правила дорожного движения и не пересекать железнодорожные переезды на запрещающий сигнал светофора.

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