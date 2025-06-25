Несколько жилых кварталов построят у железнодорожной станции в Звенигороде

Проект предполагает создание жилых комплексов высотой до 12 этажей, что позволит увеличить население города примерно на 11 тысяч человек. Жилые кварталы дополнит строительство социальной инфраструктуры.

На месте планируют построить поликлиники, два детских сада, школы на 2475 мест, спа-комплекс, спортивные объекты и два культурно-досуговых центра. Особое внимание уделят сохранению природного ландшафта: пойму реки Нахавня благоустроят и оформят как ландшафтный парк, а существующие полезащитные насаждения преобразуют в центральный бульвар нового микрорайона.

К тому же, проектом предусмотрена реконструкция железнодорожной станции Звенигород, что должно улучшить транспортное сообщение. Сроки начала работ и детальные параметры застройки еще не оглашены.

Следует отметить, что предыдущий проект обустройства и улучшения этой территории был инициирован в 2013 году и предусматривал строительство объектов, рассчитанных на 8500 жителей. Но в 2021 году по инициативе главы Одинцовского округа Андрея Иванова работы остановили из-за выявленных нарушений.