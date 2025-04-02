Несколько сотен родителей записали детей в первый класс в Воскресенске

Запись детей в первые классы образовательных учреждений продолжается в Воскресенске. К примеру, уже более 80 дошкольников зачислили в лицей имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова.

Родители дошкольников Воскресенска продолжают выбирать учебные заведения для своих детей. Так, уже 11 заявлений поступили в местный лицей, который регулярно занимает лидирующие позиции в рейтинге школ Московской области.

Еще 83 детей автоматически зачислили в первый класс из дошкольных учреждений, входящих в структуру лицея. Чтобы дети легко адаптировались к учебе, в учреждении проходят подготовительные занятия для будущих первоклассников. В их рамках организуют практические уроки и оказывают психологическую помощь.

«В рамках диагностики мы обращаем внимание на то, какие навыки сформировались у ребенка сами по себе и какие факторы необходимо доработать. Приходя на диагностику впервые, дети преодолевают первое испытание и чувствуют себя увереннее», — добавила педагог-психолог лицея Надежда Перепечень.