Несколько сотен ламп заменили в подъездах многоквартирных домов в Истре

Компания «Истринская теплосеть» за месяц провела масштабную работу по замене лампочек и светильников в домах жителей округа. Всего заменили 142 лампы: 23 светодиодные и шесть обычных, а также 29 метров проводов и девять плафонов.

Эти работы проводились по многим улицам города, таким как 25 лет Октября, 9-я Гвардейская Дивизия, Босова, Ленина, Панфилова, Первомайская, Рабочая, Советская, Юбилейная, Воскресенская площадь, Чеховский переулок, а также на ЭХ Большевик и улице Адасько.

В то же время специалисты из другой организации, «ЖКУ м. о. Истра», заменили лампочки и светильники в подъездах и на технических этажах почти всех многоквартирных домов в Дедовске и в Агрогородке. Они заменили 253 лампочки в подъездах и на технических этажах, установили 115 новых светильников, провели ремонт электрощитовых в 15 домах, чтобы предотвратить перебои с электричеством и повысить безопасность.