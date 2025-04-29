Несколько случаев вандализма зафиксировали в Богородском округе

Только в апреле в Ногинске произошли два случая вандализма. Нарушители попали на камеры видеонаблюдения.

Один случай произошел в доме 22а по улице Комсомольская в Ногинске. 6 апреля злоумышленник открутил камеру в лифте многоквартирного дома. Виновного быстро нашли и задержали, сейчас в отношении него проводятся следственные мероприятия.

Второй случай вандализма произошел 21 апреля в 1-й Текстильном переулке, у дома № 3. Около контейнерной площадки неизвестный сначала долго стоял, а после поджег контейнер.

По факту обоих инцидентов заведены уголовные дела по статье «Вандализм».

Деятельность вандалов обсудили на оперативном совещании в администрации Богородского округа. Правоохранительные органы будут уделять особое внимание общественным местам, паркам и скверам, чтобы подобных ситуаций было меньше.