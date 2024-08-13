Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе из-за ремонта
Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе. Это необходимо для проведения дорожных работ на развязке с М-4 «Дон» и А-107.
Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 20:00 13 августа до 19:00 17 августа будет закрыт съезд на М-4 «Дон» в сторону Москвы, а с 10:00 17 августа до 19:00 31 августа — в сторону области.
Также с 07:00 20 августа до 01:00 31 августа не будет работать выезд на ЦКАД с трассы А-107.
Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Детский сад построили в жилом комплексе «Инновация» в Одинцове
Украина грубо ответила на заявления Белоруссии о прилете беспилотников
Администрация Подольска встретилась с эвакуированными из Курска
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков
Грузовик врезался в автобус на юге Москвы
Журналистка «Суджанских вестей» пропала без вести
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте