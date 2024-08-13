Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе из-за ремонта

Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе. Это необходимо для проведения дорожных работ на развязке с М-4 «Дон» и А-107.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 20:00 13 августа до 19:00 17 августа будет закрыт съезд на М-4 «Дон» в сторону Москвы, а с 10:00 17 августа до 19:00 31 августа — в сторону области.