Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе из-за ремонта

Фото: Медиасток.рф

Несколько съездов с ЦКАД перекроют в Подмосковье в августе. Это необходимо для проведения дорожных работ на развязке с М-4 «Дон» и А-107.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, с 20:00 13 августа до 19:00 17 августа будет закрыт съезд на М-4 «Дон» в сторону Москвы, а с 10:00 17 августа до 19:00 31 августа — в сторону области.

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Также с 07:00 20 августа до 01:00 31 августа не будет работать выезд на ЦКАД с трассы А-107.

Водителей призывают быть внимательными и заранее планировать маршрут.

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