Несколько профессий смогли освоить школьники Лыткарина

В гимназии № 7 ученики погрузились в атмосферу научного квеста, который предоставил им возможность примерить на себя роли представителей самых разнообразных профессий. По словам организаторов, мероприятие стало не просто игрой, а глубоким погружением в мир профессионального самоопределения.

«Быть врачом, автомехаником или художником — это не просто работа, это призвание. Сегодня я понял, что каждая профессия требует не только знаний, но и огромной отдачи, и это очень интересно!», — поделился впечатлениями участник квеста Артем.

В рамках квеста юные гимназисты представили гостям особенности работы врача, автомеханика и художника. Каждый участник не только подготовил рассказ о выбранной специальности, но и продемонстрировал необходимые навыки и инструменты. Дети показывали, как наложить повязку, объясняли принцип работы двигателя или рисовали этюды.

День не ограничился только профориентационным квестом. Гимназисты также проявили свои спортивные таланты в традиционных «Веселых стартах». Одновременно со спортивными баталиями, в других аудиториях гимназии разворачивались интеллектуальные поединки. Гимназисты демонстрировали свое мастерство в шахматном турнире.