Несколько операций с помощью гольмиевого лазера провели в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуевской больнице внедрили инновационный метод лечения мочекаменной болезни благодаря приобретению гольмиевого лазера нового поколения. Этот высокотехнологичный аппарат стал настоящим прорывом в лечении урологических заболеваний в регионе.
Главное преимущество нового оборудования заключается в его способности эффективно и безопасно дробить камни различного состава и плотности, обеспечивая точное воздействие на пораженные участки. Это позволяет минимизировать риски повреждения окружающих тканей и сократить период восстановления пациентов.
«Теперь наши врачи смогут оперировать пациентов по месту жительства, упрощая методику, увеличивая скорость операций и расширяя спектр дробления камней», — рассказал главный врач Максим Балясников.
Приобретение гольмиевого лазера стало возможным благодаря реализации программы «Здравоохранение Подмосковья».
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