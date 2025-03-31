Несколько общественных пространств благоустроят в Богородском округе

Обновления коснутся летнего парка на улице 3-го Интернационала и привокзальной площади. На этих территориях проведут ряд работ, чтобы улучшить внешний облик.

Парковая зона на улице 3-го Интернационала в Ногинске стала первой точкой объезда главы Богородского округа. Данная территория в весенне-летний период пользуется особенной популярностью у жителей микрорайонов Могэс, Истомкино и Доможирово. Обилие зелени, вид с возвышенности на реку Клязьму создают здесь особую атмосферу покоя и отдыха.

В ходе объезда пришли к выводу, что территорию нужно благоустроить. В частности, предстоит заменить детскую игровую площадку, обновить тротуарную дорожку, сделать освещение.

Что касается привокзальной площади, то здесь, в первую очередь, осмотрели сквер Ногина. Осенью прошлого года здесь провели благоустройство, обновив пространство. Сделали новые пешеходные дорожки, установили освещение, камеры видеонаблюдения, обновили малые архитектурные формы. Был озвучен ряд недоработок и недочетов, которые исправят в ближайшее время. Также обратили внимание на внешний вид расположенных палаток и магазинов. Данный вопрос также будет проработан отдельно. В округе уже демонтировано более 300 нестационарных объектов и палаток, которые работали незаконно, а также портили внешний вид территории.

«В современных условиях сооружения должны быть на достойном уровне и радовать глаз жителей, соответствовать внешнему облику города. Уверен, что постепенно добьемся единого, гармоничного стиля в архитектуре сооружений. Каждый раз мы рассматриваем эти решения с жителями в рамках общественных обсуждений. Каждую территорию перед началом работ обсуждаем с неравнодушными жителями», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.