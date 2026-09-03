Несколько общественных пространств благоустроят в Балашихе

Несколько общественных территорий преобразят в Балашихе. Это сквер в микрорайоне Павлино и детская площадка в микрорайоне Железнодорожный.

Сквер рядом с домом № 14 в микрорайоне Павлино обновят в ближайшее время. Рабочие уже демонтировали старое покрытие и прокладывают сети освещения. Вскоре на этом месте появится современная детская площадка и зоны отдыха со скамейками и зелеными насаждениями. Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды».

Благоустройство общественных территорий — одно из самых востребованных направлений реализации Народной программы «Единой России».

«Мы видим, что системная реализация этих программ последних лет позволяет действительно делать бесшовную и комфортную городскую среду, где люди получают и двор и общественные пространства и наши дороги, тропиночную сеть комфортно благоустроенную, что позволяет позволяет пользоваться городской инфраструктурой», — сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Детскую площадку на Пролетарской улице установили по губернаторской программе. Там маленькие жители микрорайона Железнодорожный смогут познакомиться с наукой: химией и с физикой, и с математикой. Ее символично назвали «Атом». Рядом с игровой зоной разместили спортивную. Ее возвели по просьбе инициативной группы местных жителей.