Несколько народных троп обустроят в Можайске в 2026 году

На данный момент рабочие устанавливают бордюрный камень и укладывают песочную подушку. Впереди — отсыпка щебнем и асфальтирование дорожки. Только в Синичино по данной программе будет сделано две тропы. Вторая пройдет от домов № 30 до № 34.

Всего в этом году в Можайском округе благоустроят восемь пешеходных коммуникаций: четыре в самом городе, а также в поселках Синичино, Колычево и деревне Ивакино. Полный список адресов включает: в поселке центральная усадьба Синичино — от дома № 25 до дома № 3 и от дома № 30 до дома № 34; в Можайске на улице Мира — от дома № 109 до контейнерной площадки, от дома № 110 до контейнерной площадки, а также два участка от дома № 12 до школы «Гармония»; в деревне Ивакино — от дома № 42 до автобусной остановки; в поселке Колычево — от дома № 19 по улице Первомайской до детского сада № 17. Ширина новых дорожек составит два метра — оптимально для комфортного передвижения. Эти тропы выбраны не случайно: они связывают важные объекты инфраструктуры, социальные учреждения и парки. Их обновление сделает передвижение жителей комфортным и безопасным. Работы ведутся в рамках программы «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций».