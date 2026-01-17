Несколько лыжных трасс подготовили в парках Истры

В округе есть две лыжни, проходящие по живописным маршрутам. Там открыт прокат инвентаря.

С появлением снега в Истре теперь можно наслаждаться природой и заниматься спортом одновременно.

В парке «Шишкин лес» сделали трассу длиной 2,2 километра и шириной 3 метра. А в лесопарке «Соколиная гора» трасса короче — 1,5 километра, но шире — 4 метра. Рядом с ней есть специальная тропинка для пешеходов, чтобы не мешать лыжникам. Встать на лыжи благодаря прокату может любой желающий.

Трассы готовят каждый день, учитывая погоду. При этом организаторы напоминают о правилах безопасности: не гоняйте и держите дистанцию, особенно на спусках и в местах скопления людей. Обгонять других лыжников можно только слева, но нужно предупреждать их о своем приближении. Одевайтесь по погоде и не оставляйте детей без присмотра.