Несколько краж из гипермаркетов пресекли в Ленинском округе

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья предотвратили две кражи из сетевых гипермаркетов. Обоих злоумышленников задержали стражи порядка, прибывшие по сигналу тревожной кнопки.

В строительном магазине 34-летний житель Калужской области пытался вынести под одеждой неоплаченную аккумуляторную дрель стоимостью около пяти тысяч рублей. В другом случае молодой человек снял бирки с новой куртки и, надев ее, направился к выходу.

Нарушителей передали полиции, сейчас по данному факту ведутся проверки.

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