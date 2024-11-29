Несколько краж из гипермаркетов пресекли в Ленинском округе

В строительном магазине 34-летний житель Калужской области пытался вынести под одеждой неоплаченную аккумуляторную дрель стоимостью около пяти тысяч рублей. В другом случае молодой человек снял бирки с новой куртки и, надев ее, направился к выходу.

Нарушителей передали полиции, сейчас по данному факту ведутся проверки.