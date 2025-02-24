Несколько дорог отремонтируют в Серебряных Прудах в 2025 году

В этом году планируют привести в порядок более 24 километров дорожного полотна. Работы коснутся муниципальных и региональных участков.

Самый большой объект — дорога «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» — Красновские выселки. Протяженность ремонтных работ составит более пяти километров. Кроме того, в списке числится еще несколько участков: «Серебряные Пруды — Митякино» — Серково — Большое Коровино, «Кашира — Серебряные Пруды — Узловая» — Новоселки.

Среди муниципальных дорог выделяется деревня Должиково, подъезд к садовому некоммерческому товариществу «Мягковские камушки» и «Автомобилист», а также деревня Есипово.

Обновление коснется также улиц Садовая, Советская, Свободная, Комсомольская и других. В микрорайоне Восточный приведут в порядок четыре дорожных участка.

Работы стартуют весной, когда позволят погодные условия. Завершить ремонт планируют осенью этого года. Подробный список всех дорог, включенных в программу, можно посмотреть на сайте Министерства транспорта Московской области.