Несколько домов капитально отремонтируют в солнечногорской деревне Ложки

Капитальный ремонт многоквартирных домов продолжается на Центральной улице в деревне Ложки под Солнечногорском. Заместитель главы муниципалитета Леонид Степанов проверил качество выполненных работ.

Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» уже восстановили кровлю и фасад дома № 3. Продолжается ремонт сетей электроснабжения, который планируют завершить до 20 июня. К концу июня также обновят кровлю и внутренние инженерные системы в доме № 10. С 25 июня планируют начать ремонтировать фасад дома № 2.

Кроме контроля за капитальным ремонтом, заместитель главы также обратил внимание на состояние прилегающих территорий, проверив качество покоса травы. Все замечания, поступившие от жильцов, передадут сотрудникам муниципального бюджетного учреждения «Дирекция единого заказчика городского округа Солнечногорск» для оперативного устранения.

«Отмечу, что Центр управления регионом регулярно фиксирует обращения граждан. Стараемся сразу выезжать на аварийные ситуации и отрабатывать волнующие вопросы на еженедельных обходах. Благодарю жителей за своевременное информирование», — отметил Леонид Степанов.

Жители Солнечногорска могут ознакомиться с адресной программой капитального ремонта на интерактивной карте Фонда капитального ремонта Московской области.