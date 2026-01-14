Несколько десятков социальных инициатив с участием волонтеров планируют реализовать в Подольске

В городском округе Подольск планируют привлечь больше молодежи к добровольческой деятельности. В текущем году будет реализовано около 50 социальных инициатив с участием волонтеров.

Глава городского округа Григорий Артамонов сообщил, что в рядах «Волонтеров Подмосковья» состоит уже более 5 тысяч человек. Активно работают свыше 20 молодежных организаций и волонтерских отрядов.

«Мы планируем усилить поддержку нашей активной молодежи. Будем расширять информирование о грантовых возможностях, проводить мотивационные встречи и индивидуальные консультации для тех, кто готов подавать заявки», — рассказал глава округа.

Ресурсный центр в молодежном клубе «Территория будущего» стал ключевой площадкой для объединений всего южного Подмосковья. Здесь дважды в квартал будут организовывать встречи для обмена практиками, совместной разработки планов и подготовки межмуниципальных событий.