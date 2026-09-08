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    Несколько боеприпасов времен ВОВ обезвредили в Рузе

    Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

    Специалисты взрывотехнического подразделения «Мособлпожспаса» обезвредили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны на территории Рузского округа. Об этом сообщила пресс-служба службы со ссылкой на начальника маневренно-поисковой группы Дениса Совенкова.

    В понедельник, 7 сентября, по номеру 112 позвонили жители деревни Слобода. Они сообщили о подозрительных предметах, найденных во время земляных работ на частном участке.

    «Прибыв на место вызова, специалисты идентифицировали находки как один артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметра и две ручные гранаты РГД-33. Взрывотехники поместили опасные предметы в защитный контейнер и транспортировали их на полигон для контролируемого уничтожения с соблюдением всех норм безопасности», — рассказал Денис Совенков.