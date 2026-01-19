Несколько анализов сделали бесплатными в Серебряных Прудах

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области подчеркивает, что акцент сделан на три ключевых направления: генетику, здоровье новорожденных и онкопрофилактику. Главным событием для будущих родителей станет повсеместное внедрение неинвазивного пренатального тестирования. С 2026 года этот тест станет абсолютно бесплатным для всех беременных женщин округа.

«Это качественный скачок в акушерстве. НИПТ позволяет с высочайшей точностью выявить риск синдрома Дауна, Эдвардса, Патау и других аномалий уже на ранних сроках беременности, при этом процедура полностью безопасна для плода. Раньше стоимость такого анализа начиналась от 20–30 тысяч рублей, что делало его недоступным для многих семей. Теперь это станет стандартом государственной помощи», — сообщил главный врач Серебряно-Прудской больницы Виктор Растегаев.

Серьезные изменения коснулись и неонатального скрининга — так называемого «теста из пятки», который проводят новорожденным в первые дни жизни. Теперь он расширен. Также в программу бесплатной диспансеризации и профосмотров в Серебряных Прудах включены расширенные методы выявления онкологии. Жители могут пройти скрининги на наиболее распространенные виды рака.