Несанкционированный сброс строительного мусора пресекли в Одинцове

Межведомственные надзорные мероприятия, направленные на пресечение несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, продолжаются на территории Московской области. Один из рейдов прошел на территории Одинцовского городского округа.

Инспекторы проверили 32 единицы грузовой техники. По результатам у пяти водителей отсутствовали необходимые для перевозки документы. В отношении нарушителей были составлены протоколы об административном правонарушении.

В мероприятии приняли участие сотрудники региональных Министерства экологии и природопользования, Министерства чистоты, Главного управления региональной безопасности, а также Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Благодаря оперативным действиям инспекторов удалось предотвратить несанкционированный сброс строительного мусора объемом порядка 95 кубических метров.