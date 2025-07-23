Несанкционированный ларек демонтировали в деревне Ожогино в Солнечногорске

В Солнечногорске продолжаются работы по приведению в порядок торговых павильонов, магазинов и прилегающих к ним территорий. В этом году планируется провести работы на более чем 100 объектах потребительского рынка, как капитальных, так и нестационарных.

Владельцам большинства из них было предписано привести в порядок архитектурный облик, а около 40 незаконных построек будут демонтированы.

Очередной незаконно установленный ларек был демонтирован в деревне Ожогино. Данный объект располагался на муниципальной земле без необходимых разрешительных документов. Демонтаж был осуществлен силами администрации, а собственнику будут предъявлены требования о компенсации расходов на вывоз конструкции.

«В большинстве случаев предприниматели идут на контакт и самостоятельно устраняют нарушения. В противном случае к ним применяются более жесткие меры в рамках закона. Итогом становится улучшенный облик города: обновленные фасады, чистые урны, благоустроенная территория», — рассказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего с начала текущего года в Солнечногорске было убрано 25 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов: 14 с муниципальной земли и 11 с частных территорий.

Регулярные проверки соблюдения законности установки объектов торговли, правил благоустройства и соответствия архитектурному облику проводятся в округе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.