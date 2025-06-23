Владельцев несанкционированных торговых точек оштрафовали в Балашихе

В микрорайоне Новое Павлино сотрудники управления потребительского рынка и услуг администрации Балашихи провели очередной рейд, направленный на пресечение несанкционированной торговли. Проверки, прошедшие на улице Бояринова между домами № 15 и № 23, выявили нарушения в организации уличной торговли.

В ходе мероприятия зафиксирован факт продажи товаров вне установленных для этого зон. Нарушителю выписан протокол по части 1 статьи 4.7 Кодекса об административных правонарушениях Московской области, что влечет штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. Документы переданы мировому судье для дальнейшего рассмотрения.

Сотрудники изъяли у нарушителя более 100 килограммов овощей и фруктов, а также торговое оборудование. Продукция отправлена на хранение в специализированное учреждение.

Несанкционированная торговля создает риски для здоровья жителей и нарушает порядок в городе. Администрация Балашихи продолжит регулярные рейды, чтобы обеспечить соблюдение закона и безопасность горожан.