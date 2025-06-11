Несанкционированные строения демонтируют на улице Толстого в Солнечногорске

Первый заместитель главы округа Александр Кузьмин и уполномоченный главы Эдуард Машковцев встретились с жителями улицы Толстого в Солнечногорске. В ходе встречи представители администрации рассмотрели планы по демонтажу несанкционированных строений, расположенных вдоль улицы.

С жителями также обсудили вопросы, касающиеся благоустройства и комфорта проживания. В администрации взяли на контроль организацию вывоза мусора с контейнерных площадок и приведение в порядок территории после завершения земельных работ.

«Для нас очень важен прямой и открытый диалог с жителями. Я еще раз благодарю всех, кто пришел на встречу, за их активность, конструктивные предложения и желание преобразить территорию вокруг себя. Особое внимание уделили информированию горожан, ставших участниками программы переселения из аварийного фонда и уже получивших соответствующие сертификаты», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Кроме того, жителям напомнили, что проконсультироваться по вопросам переселения можно в Управлении капитального строительства по адресу: Солнечногорск, улица Военный городок, дом № 20. Приемные дни — по вторникам с 10:00 до 13:00 и четвергам с 14:00 до 17:00.