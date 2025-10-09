Несанкционированную свалку устранили в деревне Княжево в Дмитрове

В Дмитрове продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок на землях лесного фонда. Одну из них устранили в деревне Княжево. Рабочие вывезли и утилизировали более 300 кубических метров твердых коммунальных и строительных отходов.

Своевременное выявление и ликвидация свалки — это часть системной работы администрации, направленной на сохранение природного богатства округа.

«Работы в Княжево — это не разовая акция, а звено в целой серии подобных мероприятий по всему округу. Мы планомерно выявляем и ликвидируем несанкционированные свалки, повышаем эффективность контроля и привлекаем к ответственности виновных. Наша цель — сделать Дмитровский округ еще более чистым, зеленым и комфортным для жизни», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Администрация округа призывает граждан осознанно относиться к экологии. Если вы заметили несанкционированный сброс отходов, нужно обратиться в администрацию Дмитрова или позвонить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 8 (496) 223-19-61.